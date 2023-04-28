В машину Наталки Денисенко врезался джип: актриса рассказала подробности
Источник:Наталья Денисенко
Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала об аварии с ее машиной. Пока звезда была в командировке, в ее стоявший на парковке автомобиль врезался джип.
Сама Денисенко в это время была в Барселоне и не пострадала. Напомним, что несколько недель назад актер Остап Ступка наехал на припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина.
К теме Развлекается и снимает видео под российские песни: где сейчас и чем занимается Дмитрий Ступка
Наталья Денисенко сообщила, что в ее машину врезался джип, за рулем которого был инвалид.
Пока меня не было дома, в мою машину врезался джип, за рулем был инвалид, и у него нет страховки. Чтобы получить страховку и отремонтировать машину, нужно сделать кучу документов и ждать еще три месяца,
– рассказала актриса.
Наталья Денисенко рассказала об аварии с ее авто / Скриншот из инстаграмм-сторис
Звезда также добавила, что есть еще одна плохая новость, гораздо хуже, о которой она пока не хочет рассказывать.
К слову, на днях известна группа "Антитела" по дороге в Украину из европейского тура. чуть не попал в ДТП. Недоброжелатели выкрутили гайки в колесе их авто. К счастью, все обошлось.