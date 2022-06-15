Настроение было не праздничное, – Маша Ефросинина рассказала, каким был ее день рождения

Телеведущая Маша Ефросинина недавно отпраздновала 43-летие. Она припомнила, как провела этот день без праздничного настроения.

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина встретила 43-летие за рубежом. Она рассказала, как праздновала день рождения.

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Как Маша Ефросинина встретила 43-летие

Ведущая поделилась, что провела этот день с близкими – детьми и мамой. Она получала немало сообщений с приветствиями.

Ко мне приехала моя мама, и мы были вместе целый день. Я принимала звонки, смс и пообещала себе в этот день, что я буду его праздновать, потому что я не праздновала дни рождения абсолютно. Муж даже договорился с моей дочерью, и они заказали мне цветы. Потому мне принесли цветы от Тимура. Саша мне цветы принес. Свои карманные деньги потратил на них,

– рассказала Маша Ефросинина.

Звезда добавила, что у нее поднялось настроение только тогда, когда поклонники помогли ей собрать средства для благотворительной программы.

"Вечером мы пошли в ресторан. Настроение, конечно, было не праздничное. Но оно стало праздничным спустя, потому что в свой день рождения я объявила сбор на огромную нашу программу "Несокрушимая мама", и за сутки она собрала полтора миллиона. Так что я никогда не думала, что буду так радоваться тому, что в день рождения я собираю деньги на помощь", – поделилась Ефросинина.

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