Настоящий американец, – Екатерина Кухар рассказала, как ей работалось с Максом Чмерковским

В пятом сезоне "Танцев со звездами" за судейский стол впервые сел Макс Чмерковский. Украинско-американский танцор дополнил неизменный дуэт Екатерины Кухар и Влада Ямы. В интервью Showbiz 24 балерина рассказала, как ей работалось с новичком.

У нового состава судей "Танцев со звездами" сложились замечательные отношения. Они были друзьями как в кадре, так и за кулисами. Похоже, Екатерина Кухар не против, чтобы Макс Чмерковский остался в жюри, ведь не жалеет комплиментов в его адрес.

Все детали здесь Интервью с Екатериной Кухар о "Танцах со звездами": фаворит, прямые эфиры и новый сезон

Максим очень приятный, толерантный, позитивный, воспитанный, интеллигентный, интеллектуальный человек. Он очень дружелюбен, как настоящий американец,

– рассказала Катерина Кухар.



Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Прима-балерина добавила, что победитель американской версии "Танцев со звездами" манерой поведения напоминает ей Даниэля Салема. К слову, телеведущий знаком с Чмерковским и даже проводил ему экскурсию по родной Одессе.

Что касается судейства на "танцах", то Екатерина Кухар часто имела разные взгляды с королем латыни. Самая строгая судья проекта спорила с коллегой прямо в прямом эфире, однако их конфликты скорее напоминали тактичную дуэль.

Спорить с ним – это само удовольствие. Потому что и он, и я всегда делаем это с улыбкой, уважением друг к другу, с удовольствием и азартом,

– заметила балерина.