"Настоящие герои Украины": украинские артисты спели для медиков в онлайн-концерте

К концерту в поддержку украинских врачей присоединились около 40 украинских исполнителей. Организаторами стали канал MED+ и соучредитель Национальной музыкальной премии Yuna Павел Шилько.

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Украинские звезды поблагодарили врачей

Сегодня врачи – бойцы медицинского фронта. Медики без устали спасают наших военных и гражданских граждан, страдающих в войне с Россией. Также предоставляют плановое лечение, помогают детям рождаться на свет, заботятся абсолютно обо всех. Они помогают даже раненым оккупантам, которых их земляки покидают умирать. Потому что украинские врачи не делят людей на хороших и плохих, они просто выполняют свой долг.

К онлайн-концерту в поддержку украинских медиков присоединились такие знаменитости: Святослав Вакарчук, Монатик, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Виктор Павлик, Александра Зарицкая, Руслана, Наталья Могилевская, Олег Собчук, Павел Зибров, Кристина Соловей, Ольга Сумская, Владимир Остапчук, Мария Ефросинина, Потап, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и многие другие.

Они не только спели, но и поблагодарили медиков за их труд. Эта война уже принесла несколько новых песен, мотивирующих не сдаваться и бороться дальше. И таких песен точно станет еще больше. Совсем скоро вся страна будет петь о победе над российскими оккупантами.

Медработники – настоящие герои Украины. Этот видеоконцерт – благодарность за все, что они делают для нашей страны в эти самые сложные времена. Украинские звезды своими обращениями и песнями искренне поддерживают всех врачей, кто сейчас спасает жизнь,

– прокомментировал Павел Шилько.

Видеоконцерт для украинских медиков: смотрите видео онлайн

Напомним, звездные супруги Потапа и Насти Каменских презентовали чрезвычайно трогательную патриотическую песню "Я - Украина". Продюсер написал текст, а его жена спела. Сейчас каждый делает все возможное, чтобы приблизить страну к победе. Борьба на культурном фронте также чрезвычайно важна.