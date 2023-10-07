Я была искренней, – Настя Каменских впервые отреагировала на хейт из-за интервью с Ефросининой
Источник:"Невероятная правда о звездах"
Летом певица Настя Каменских дала интервью Маше Ефросининой. Впрочем, после этого звезда нарвалась на критику. В комментариях под видео люди не поверили в искренность исполнительницы.
На днях Настя Каменских впервые прокомментировала эту ситуацию. Она призналась, что была на 1000% искренней и гордится тем интервью.
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NK впервые прокомментировала хейт по поводу интервью
Артистка считает, что люди, которые засомневались в искренности ее слов, не разбираются в людях. Настя поделилась, что гордится каждым словом, которое вспомнила в разговоре с Машей Ефросининой.
Мне жаль, что люди не разбираются в людях. Давайте так – честность никогда не награждалась. Никогда. Это я заметила через 20 лет своего опыта. Я не на 100%, а на 1000% была искренней. Горжусь этим интервью. Каждым словом,
– подчеркнула певица.
"Невероятная правда о звездах": смотрите видео онлайн
Интервью Насти Каменских для Маши Ефросининой: главное
- Видео Насти с Машей вышло в июне. Тогда певица впервые призналась, что после 24 февраля 2022 года пила много алкоголя, чтобы забыться. В то же время, теперь она употребляет спиртное очень редко. Ей "хочется трезвости", чтобы наслаждаться.
- К тому же в интервью певица рассказывала, что летом 2022 года чувствовала себя разбитой, поэтому обратилась к специалистам, которые назначили ей антидепрессанты.
- Также тогда певица впервые прокомментировала песню Потапа "Волонтер", из-за которой артиста осудили в сети. Настя вступилась за мужа, потому что каждый может ошибаться. За ее словами, репер не хотел обидеть ни волонтеров, ни украинское общество.
- В комментариях под видео фаны поддерживали NK. В то же время, было немало хейта. Некоторые комментаторы считали интервью наигранным и трудным для восприятия.