Настя Каменских призналась, что не удовлетворена своей внешностью: "Хотелось бы привести в порядок"

Певица Настя Каменских раньше много времени уделяла спорту и физической активности. Теперь звезда призналась, что не удовлетворена своей физической формой.

До полномасштабного вторжения Настя Каменских вела активный образ жизни и всегда показывалась фанам по пробежкам или тренировкам. Но после 24 февраля приоритеты изменились.

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Настя Каменских о внешности

В одном из последних интервью звезда призналась, что недовольна своей нынешней физической формой. Ей хотелось бы изменить себя, но сейчас Настя восстанавливается.

Конечно, нет. Мне хотелось бы привести себя в порядок. Меня любит мой мужчина как женщину. И очень важно понимать, что тебя любят. Я люблю себя. Я решила не насиловать себя. Сейчас у меня полностью идет реабилитация. У меня больше такой процесс – медитация, йога, восстанавливаю себя,

– призналась Каменских.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Интересно, что о нескольких лишних килограммах Настя Каменских заговорила еще летом прошлого года, когда все вокруг обсуждали ее беременность. Певица тогда призналась, что немного набрала вес.

Еще в феврале этого года знаменитость говорила, что постепенно возвращается к физическим активностям после того, как выпала из режима. А на днях еще и показала фотодоказательство того, что вернулась в спорт. Она сделала селфи в спортивном костюме возле их дома с Потапом.