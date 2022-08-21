В черном мини-платье: Настя Каменских выступила в Ирпене – фото и видео

После возвращения в Украину Настя Каменских выступила в Ирпене. Она встретилась с волонтерами добровольческого строительного батальона "Добробат" и спела для всех присутствующих в знак поддержки и веры в нашу победу.

Несколько месяцев Каменских не было в Украине. Когда приехала, все чаще стала появляться на публике. Артистка встретилась с жителями и волонтерами Ирпеня, пострадавшего от обстрелов со стороны оккупантов.

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Настя Каменских выступила в Ирпене

Артистка посетила место, где когда-то стоял дом Владимира Павлюка. Его разрушили 21 марта вражеской миной. Оккупанты узнали, что Владимир, который в то время был с сыновьями в ТРО, передавал координаты движения вражеской техники. И за это мужчине отомстили. Тогда оба сына получили ранения, но, к счастью, вся семья выжила.

Сейчас волонтеры добровольческого строительного батальона "Добробат" помогают отстроить дом. Настя Каменских встретилась с ними и спела в знак поддержки и веры в нашу победу. Исполнительница спела новые украиноязычные песни, а также гимн Украины.

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В целом волонтеры "Добробата" занимаются первичным восстановлением разрушенных во время войны домов, школ, больниц. Они помогли почти на 300 локациях.

Очень благодарна "Добробату" за их преданный труд, и всем неравнодушным, кто помогает в этом. Вчера, несмотря на все обстоятельства, наша встреча была очень душевной и теплой. Знаю – мы обязательно победим и все отстроим!

– написала NK.

Образ Насти Каменских

Для этого выступления NK выбрала сдержанный образ. Она предстала перед публикой в черном обжатом мини-платье. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сделали легкий макияж в чудесных оттенках с акцентом на губах, которые накрасила коричневой помадой.

Отметим, ранее поклонники писали под фото, что NK беременна. В последнее время она появлялась на публике в oversize одежде, а на одной из фотографий фанаты даже заметили округлый живот.