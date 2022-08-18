Артистка неоднократно рассказывала, что очень скучает по Украине. В августе она впервые с февраля решилась приехать домой. Однако муж NK, скорее всего, остался за границей, ведь он не появляется рядом с женой. Каменских удивила украинцев не только приездом, но и вероятной беременностью.

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Беременна ли Настя Каменских

После эфира по украинскому телевидению Настя Каменских опубликовала несколько кадров в инстаграмме. Она сделала селфи с кумом Юрием Горбуновым, а также сфотографировалась с другими ведущими. На одной из фотографий Каменских держала в руках сине-желтый флаг, закрывавший живот. Подписчики исполнительницы начали писать в комментариях, что NK скрывает беременность.

"Настя беременна, приехала в Украину. Тем временем Потап ни ногой на родную землю".

"Чего это Настя уже почти пол года показывает себя по пояс, даже немного выше и всегда прячется то за свободной одеждой, то за спинами мужчин?"

"За флагом виден животик".

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Это уже не первая публикация, где в комментариях поклонники NK пишут о ее беременности. Артистка уже долгое время одевает oversize одежду и редко появляется перед камерами в полный рост.

Так, под фото из собственного сада, опубликованного Каменскими после возвращения в Украину, поклонники также активно писали, что она при надежде.