"Стает маленькой девочкой": Настя Каменских умилила сеть редким фото с Потапом

Настя Каменских впервые за длительное время опубликовала фотографию со своим мужем Потапом. Под публикацией певица поделилась своими мыслями о любви.

Каменских сказала, что сейчас особенно важно беречь в себе любовь, ведь когда мы любим, становимся лучшими версиями себя. В комментариях под фото знаменитости некоторые подписчики заметил, что рядом с любимым Настя "становится маленькой девочкой".

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Настя Каменских показала милое фото с Потапом

На фото пара была одета в чёрные футболки. Они сидели вместе на диване, где и сделали общий кадр. Настя нежно обняла мужа, в то время как рэпер положил голову на плечо жены.

Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями себя,

– отметила NK.

"Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, кто вас окружает", – добавила Настя.

Реакция сети

В комментариях под публикацией фаны написали много приятных комментариев звездным супругам:

"Как вы хороши вместе";

"Красавчики, берегите себя и ваши отношения. Любовь — это то, ради чего мы живем и еще и выживаем";

"Какие же вы хороши";

"Мои любимые кумиры";

"Обожаю вас";

"Ну очень хорошие";

"Ваша любовь наполняет этим чувством и нас";

"Настя с Потапом сразу становится маленькой девочкой".

Напомним, звездная пара сыграла свадьбу 23 мая 2019 года. До этого 15 лет рэпер состоял в браке с украинским продюсером Ириной Горовой. От нее у артиста есть сын Андрей. Настя и Потап тщательно скрывали свои отношения. Лишь в день свадьбы они решились рассказать о своих чувствах поклонникам. Пока у супругов нет детей.