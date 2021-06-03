Настя Каменских разрыдалась на съемках клипа: эмоциональное видео

Недавно популярная певица Настя Каменских выпустила роскошный клип на лирическую песню "Красное вино". Видео уже набрало более 4 миллионов просмотров, однако, как выяснилось из бэкстейджа, на его съемках артистка выплакала много слез.

Две недели назад, 21 мая, состоялась нашумевшая премьера песни Насти Каменских "Красное вино", претендующей стать главным хитом этого лета. Знаменитость часто делится закулисьем личной и творческой жизни с многомиллионной аудиторией, поэтому показала, как создавали клип на лирический трек.

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Не удивительно, что над эффектным видео работала огромная команда, которая придумала сотни деталей. Локацией для съемок стало помещение, залитое водой. Певице было так трудно воспроизводить страстные движения на мокром полу, что она не сдержалась и разрыдалась. Звезда заявила, что клип на песню "Красное вино" – один из самых тяжелых за всю ее карьеру.

Невозможно в этих условиях танцевать, просто невозможно. Каблуки, все мокрое, я не могу даже развернуться. Я очень устала,

– пожаловалась Настя Каменских.

"Съемки клипа "Красное вино" были непростыми. Но я все равно получила огромный кайф от каждого момента! От красивых локаций, ритма, наших эмоций, моих образов, от работы самой крутой команды", – заверила артистка в инстаграме. Она опубликовала новое горячее фото в соблазнительном красном платье из клипа.

Добавим, что лирическая песня "Красное вино" стала главным хитом нового одноименного альбома Насти Каменских. В него вошли 15 неповторимых треков, в которые звезда вложила свои переживания и эмоции.

Настя Каменских расплакалась на съемках клипа: смотрите видео онлайн