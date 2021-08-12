Настя Каменских призналась, как относится к своей внешности

Популярная украинская певица Настя Каменских ведет здоровый образ жизни, правильно питается и занимается спортом. Она рассказала, что раньше корила себя за лишние килограммы, но теперь находит во всем баланс.

Известная украинская певица Настя Каменских недавно рассказала, что часто не умеет расслабляться. Поэтому отпуска для нее бывают настоящим испытанием. Так же категорически когда звезда относилась к своей фигуре.

К слову Настя Каменских в Хорватии отдыхает на яхте: фото

Настя Каменских про отношение к внешности

Исполнительница поделилась, что в начале своего здорового образа жизни была довольно строгой и требовательной к себе.

Текст публикации Насти Каменских

Тогда я кайфовала от строго режима питания, тренировок по четкому графику и очень требовательного отношения к себе. Или черное, или белое. Так и никак по-другому. Я даже срывы или cheat days позволяла себе ой, как редко,

– призналась Каменских.

Звезда добавила, что очень ругала и критиковала себя за лишние сантиметры на талии или несколько килограммов. В то же время тогда ей становилось некомфортно, Настя не могла принять свое тело и саму себя. И сейчас все изменилось.

Текст публикации Насти Каменских

Сегодня все иначе. Я ищу и постепенно нахожу свой баланс между черным и белым. Между запретами и разрешениями. В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние сантиметры в объеме или пару килограммов,

– отметила певица.

Настя Каменских добавила, что ее баланс зависит от принятия и любви к себе: "Самое интересное, что и в моменты строгости пару лет назад и в моменты ослабления сейчас – я счастлива. Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной", – подытожила Настя Каменских.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

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