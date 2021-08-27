Настя Каменских позировала на веранде: фото в цветочном платье
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских обожает лето, поэтому сполна наслаждается его последними днями. На веранде собственного загородного дома она устроила фотосессию, в которой позировала в платье с цветочным принтом.
Настя Каменских летом много гастролирует, поэтому редко бывает дома. Звезда встречается с поклонниками на фестивалях и сольных концертах в разных уголках страны.
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Летний look Насти Каменских
Приехав домой, NK отдохнула и устроила фотосессию на веранде. Артистка надела легкое платье бежевого цвета с цветочным принтом на тонких бретелях.
Волосы она уложила в фирменные кудри и забрала набок. На лице сделала едва заметный макияж с коричневыми стрелками на веках, которым подчеркнула натуральную красоту. Также привлекает внимание вишневый маникюр исполнительницы. Среди украшений она довершила аутфит серьгами и кольцами.
Последние летние дни – самые сладкие. Хочется сполна насладиться ими перед приходом холодов,
– написала NK под снимками.
Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма NK
Другие летние образы NK
- В коротком песочном платье артистка позировала во время отдыха в Хорватии.
- На гастролях в Турции Каменских надевала желтое миниплатье.
- В длинном сетчатом платье молочного цвета с кружевом и вышитыми цветами Настя предстала перед объективом в мексиканском фотосессии.