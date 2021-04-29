Настя Каменских является одной из самых стильных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она знает, как удачно подчеркнуть прелести своего тела и без устали делает это. На личной странице в инстаграме исполнительница обнародовала фото с одной из рекламных фотосессий.
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Изысканный образ Насти Каменских
Певица позировала на фиолетовом фоне в невероятно красивом платье изумрудного цвета с одним рукавом. Наряд имел притягательное и одновременно элегантное декольте. Платье подчеркнуло изящную фигуру знаменитости.
Особое внимание NK уделила украшениям. Она дополнила роскошный образ колье, серьгами, браслетом и кольцом с изысканными изумрудными камнями.
Волосы знаменитость уложила в элегантные локоны и забрала набок. Такой look Настя решила дополнить нежным макияжем в коричневых оттенках с блестящей помадой на губах.
Настя Каменских в изумрудном платье / Фото из инстаграма Насти Каменских
Такой аутфит весьма понравился поклонникам Каменских. Звезда в который раз ошеломила безупречным внешним видом и получает много комплиментов в комментариях.
- "Какое платье!"
- "Невероятно красивая!"
- "Шикарная!"
- "Красавица!"
- "Какой цвет! Очень круто!"