Настя Каменских является одной из самых стильных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она знает, как удачно подчеркнуть прелести своего тела и без устали делает это. На личной странице в инстаграме исполнительница обнародовала фото с одной из рекламных фотосессий.

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Изысканный образ Насти Каменских

Певица позировала на фиолетовом фоне в невероятно красивом платье изумрудного цвета с одним рукавом. Наряд имел притягательное и одновременно элегантное декольте. Платье подчеркнуло изящную фигуру знаменитости.

Особое внимание NK уделила украшениям. Она дополнила роскошный образ колье, серьгами, браслетом и кольцом с изысканными изумрудными камнями.

Волосы знаменитость уложила в элегантные локоны и забрала набок. Такой look Настя решила дополнить нежным макияжем в коричневых оттенках с блестящей помадой на губах.



Настя Каменских в изумрудном платье / Фото из инстаграма Насти Каменских

Такой аутфит весьма понравился поклонникам Каменских. Звезда в который раз ошеломила безупречным внешним видом и получает много комплиментов в комментариях.