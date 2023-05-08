Каменских показала объятия с Потапом и поздравила его с днем рождения: фаны захейтили рэпера

Украинская певица Настя Каменских публично поздравила своего мужа, рэпера Алексея Потапенко с днем рождения. Звезда показала долгожданное совместное фото с любимым, однако в комментариях поклонники раскритиковали Потапа.

Причиной хейта стало пребывание Потапа за границей и сингл "Волонтер". Раньше Игорь Кондратюк опроверг слова Каменских, что она с Потапом уехала из Украины за неделю до войны.

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Как Настя поздравила Потапа

Звездная певица не смогла не поздравить своего супруга с днем рождения. Каменских впервые за несколько месяцев опубликовала совместное фото с Потапом и написала трогательные слова.

Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой – я с тобой, Потап. Люблю,

– отметила Настя.

Что рэпер ответил на приветствие

Потап увидел это поздравление и искренне ответил в комментариях к посту Каменских. Он подчеркнул, что обожает ее, а также добавил несколько эмоджей в форме сердечка.



Каменских поздравила Потапа с днем рождения, он ответил / Скриншот поста

Также откликнулись поклонники и друзья Потапа, которые присоединились к поздравлениям. В частности, кум звезды Юрий Горбунов пожелал: "Многие лета".

Многие поклонники выразили радость по поводу того, что на все слухи звездная пара до сих пор вместе:

"Как же хорошо видеть вас вместе".

"Совет, что у вас все хорошо. Хорошая пара".

"Ну слава Богу. Разве можно так долго без ваших общих фоток?"

"Наконец-то. Очень счастливы за вас".

"Очень спасибо за этот счастливый кадр! Глядя на ваши счастливые улыбки, обновляется вера, что настоящая любовь существует!"

"Счастье вам и берегите свою любовь. Вы так прекрасны".

Почему фаны захехтали Потапа

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Потапа в комментариях под постом певицы. В частности, недовольные фаны начали хейтит рэпера за его скандалы. Вот что пишут в комментариях о Потапе:

"Наволонтерив, патриот х*ров?"

"Не имею права судить ваш выбор, вашу жизнь. Как артист Алексей для меня умер",

"Давно хочу спросить у псевдопатриота за ту брезгливую песню о волонтерах. Что это было?"

"Жаль, что с украинской эстрады Потап исчез для украинцев уже навсегда. Если он вернется на сцену после войны, украинцы уже не будут его уважать".

"Наш топовый заочный трошник".

На прошлой неделе Настя Каменских праздновала день рождения. Прямо во время концерта она получила чувственное приветствие от Потапа, доведшее до слез. Кроме того, рэпер передал ей цветы. Как Каменских провела 36-летие смотрите в статье.