"Что-то у них там не так": в сети обсуждают развод Насти Каменских и Потапа
Источник:инстаграмм Потапа
Ранее Потап и Настя Каменских часто публиковали в сети фото и видео. Теперь звездные супруги не появляются вместе на публике, поэтому в сети обсуждают вероятный развод.
На днях Настя Каменских представила песню "Мама-зима", в которой рассказала о разлуке с любимым. Потап отреагировал на премьеру жены.
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Потап опубликовал фото, на котором изображен сам. Под фото он написал: "Мама-зима. У нее были на нас свои планы". А также добавил активную ссылку на страницу Насти Каменских.
Под этим сообщением поклонники звездной пары делятся мнениями о вероятном разводе супругов.
- "А почему у вас с Настей нет общих фото? Наверное, разошлись".
- "Вы разошлись?"
- "Наконец-то Настя найдет себе нормального мужчину".
- "Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе очень гармоничны, идеальны. Песни такие вместе были написаны, глаза другие были. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит!"
- "Очень надеюсь, что развод с Настей – это просто слухи".
Напомним, долгое время Потап и Настя жили за границей, выступали на благотворительных концертах, собирали средства в поддержку Украины. Но по возвращении домой артисты не появлялись вместе на публике, а в соцсетях нет ни одного общего фото.
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