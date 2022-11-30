"Что-то у них там не так": в сети обсуждают развод Насти Каменских и Потапа

Ранее Потап и Настя Каменских часто публиковали в сети фото и видео. Теперь звездные супруги не появляются вместе на публике, поэтому в сети обсуждают вероятный развод.

На днях Настя Каменских представила песню "Мама-зима", в которой рассказала о разлуке с любимым. Потап отреагировал на премьеру жены.

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Потап опубликовал фото, на котором изображен сам. Под фото он написал: "Мама-зима. У нее были на нас свои планы". А также добавил активную ссылку на страницу Насти Каменских.

Под этим сообщением поклонники звездной пары делятся мнениями о вероятном разводе супругов.

"А почему у вас с Настей нет общих фото? Наверное, разошлись".

"Вы разошлись?"

"Наконец-то Настя найдет себе нормального мужчину".

"Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе очень гармоничны, идеальны. Песни такие вместе были написаны, глаза другие были. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит!"

"Очень надеюсь, что развод с Настей – это просто слухи".

Напомним, долгое время Потап и Настя жили за границей, выступали на благотворительных концертах, собирали средства в поддержку Украины. Но по возвращении домой артисты не появлялись вместе на публике, а в соцсетях нет ни одного общего фото.

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