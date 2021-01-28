Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, обнародовала фото, где позирует в объятиях мамы. Также артистка, которая несколько дней назад потеряла отца, анонсировала премьеру песни "Чувства".

Источник: инстаграм Насти Каменских

Несколько дней назад Настя Каменских сообщила, что ее отец умер. Для артистки такая потеря очень болезненна. В соцсетях исполнительница анонсировала премьеру песни, которая очень нравилась ее отцу и в клипе которой снялась мама.

Смотрите также После смерти отца: Настя Каменских растрогала сеть фото в объятиях мамы

Настя Каменских о новом треке "Чувства"

Народная любимица распространила кадр со съемок клипа на новую композицию. На нем она позирует в объятиях мамы, нежно прижимается к ней. Настя поделилась, что это видео она готовила для поклонников и хотела сделать подарок ко Дню святого Валентина.

"Песня нравилась отцу, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда я выходила замуж. Но по-особенному папа ждал этого видео, потому что в нем снималась мама. К сожалению, Вселенная решила по-другому и папа не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особой песни – это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – написала в посте Каменских.

Певица поделилась, что родители с детства учили ее, что любовь – это самое главное чувство и их трепетные, полные любви и страсти отношения длиною в жизнь являются лучшим подтверждением этому. Песня "Чувства" для NK является определенной одой любви.

"Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И именно поэтому мне было так важно, чтобы эта песня прозвучала накануне Дня святого Валентина. Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми . Не теряйте время, когда можно сказать "люблю" и "спасибо" тем, кто вам действительно дорог", – написала NK.

Также артистка отметила, что премьера состоится в пятницу, 29 января.



Настя Каменских с мамой / Фото с инстаграма Насти Каменских