Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает отдыхать в Тулуме, в Мексике. Она не прекращает будоражить воображение поклонников жаркими фото в откровенных нарядах.

Известная украинская певица Настя Каменских около 2 недель находится в Мексике на перезагрузке из-за сложного периода в жизни. Звезда отдыхает, снимает реалити-шоу "Девочки рулят" и фотографируется в эротических образах.

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Образ Насти Каменских

Артистка сделала несколько селфи на пляже в Тулуме. Она предстала перед камерой в горчичном топе на тонких бретелях, удачно подчеркнувшем пышную грудь знаменитости. Настя Каменских соединила верх с разноцветной мини-юбкой с цветочным принтом, которая акцентировала на фигуре певицы.

Звезда дополнила образ большим количеством аксессуаров: серьгами-кольцами и тонкими цепочками на шее. Настя распустила вьющиеся волосы и надела черную замшевую шляпу. Каменских на этот раз не пользовалась косметикой, поэтому поразила сеть натуральной красотой.

Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Реакция сети

Поклонники снова заподозрили звезду в беременности, о чем пишут ей в комментариях:

"Я одна вижу беременность? Поздравляю";

"Настя, у вас появился округлый животик. Вы беременна?".

Однако другие поклонники отрицают слухи о беременности. По их мнению, Настя Каменских могла просто отказаться от тренировок.