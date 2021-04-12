Настя Каменских засветила глубокое декольте в топе: горячее фото из Мексики
Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает отдыхать в Тулуме, в Мексике. Она не прекращает будоражить воображение поклонников жаркими фото в откровенных нарядах.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских около 2 недель находится в Мексике на перезагрузке из-за сложного периода в жизни. Звезда отдыхает, снимает реалити-шоу "Девочки рулят" и фотографируется в эротических образах.
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Образ Насти Каменских
Артистка сделала несколько селфи на пляже в Тулуме. Она предстала перед камерой в горчичном топе на тонких бретелях, удачно подчеркнувшем пышную грудь знаменитости. Настя Каменских соединила верх с разноцветной мини-юбкой с цветочным принтом, которая акцентировала на фигуре певицы.
Звезда дополнила образ большим количеством аксессуаров: серьгами-кольцами и тонкими цепочками на шее. Настя распустила вьющиеся волосы и надела черную замшевую шляпу. Каменских на этот раз не пользовалась косметикой, поэтому поразила сеть натуральной красотой.
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Реакция сети
Поклонники снова заподозрили звезду в беременности, о чем пишут ей в комментариях:
- "Я одна вижу беременность? Поздравляю";
- "Настя, у вас появился округлый животик. Вы беременна?".
Однако другие поклонники отрицают слухи о беременности. По их мнению, Настя Каменских могла просто отказаться от тренировок.
- "Красавица";
- "Я вижу только счастье в глазах";
- "Обожаю";
- "Красивая".
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