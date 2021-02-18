Известная украинская певица Настя Каменских является судьей популярного шоу "Маска". На протяжении выпусков звезда покоряет идеальными образами и делится ими в сети.

Украинская певица Настя Каменских является судьей-детективом в известном проекте "Маска". Артистка каждый раз пытается отгадать звездных героев, но также она всегда поражает своими образами.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость позировала перед камерами на фоне фотозоны "Маски". Для каждого нового эфира певица выбирает новые наряды. На этот раз Настя Каменских поразила сеть образом. Она предстала в бархатном костюме с черными и серебристыми вставками. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру звезды.

Стильный аутфит артистка дополнила серебряными длинными серьгами-подвесками. Волосы она собрала в высокий пучок и распустила оставшиеся пряди. На лице Насти Каменских красовался роскошный макияж. Судья "Маски" подчеркнула глаза насыщенными тенями и накрасила губы глянцевой бежевой помадой.

Под фото Настя Каменских спросила фанов, понравился ли последний выпуск и как им участница, которая скрывалась под маской Павлина. И добавила: "А еще столько ярких героев нам с вами предстоит раскрыть! С каждым новым выпуском они запутывают нас все больше! Поэтому без вашей помощи не обойтись", – написала знаменитость.



Настя Каменских на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях певицу засыпали комплиментами: