Настя Каменских покорила безупречным аутфитом на шоу "Маска"
Известная украинская певица Настя Каменских является судьей популярного шоу "Маска". На протяжении выпусков звезда покоряет идеальными образами и делится ими в сети.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских является судьей-детективом в известном проекте "Маска". Артистка каждый раз пытается отгадать звездных героев, но также она всегда поражает своими образами.
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Образ Насти Каменских
Знаменитость позировала перед камерами на фоне фотозоны "Маски". Для каждого нового эфира певица выбирает новые наряды. На этот раз Настя Каменских поразила сеть образом. Она предстала в бархатном костюме с черными и серебристыми вставками. Наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру звезды.
Стильный аутфит артистка дополнила серебряными длинными серьгами-подвесками. Волосы она собрала в высокий пучок и распустила оставшиеся пряди. На лице Насти Каменских красовался роскошный макияж. Судья "Маски" подчеркнула глаза насыщенными тенями и накрасила губы глянцевой бежевой помадой.
Под фото Настя Каменских спросила фанов, понравился ли последний выпуск и как им участница, которая скрывалась под маской Павлина. И добавила: "А еще столько ярких героев нам с вами предстоит раскрыть! С каждым новым выпуском они запутывают нас все больше! Поэтому без вашей помощи не обойтись", – написала знаменитость.
Настя Каменских на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских на шоу "Маска" / Фото из инстаграма Насти Каменских
В комментариях певицу засыпали комплиментами:
- Просто космос;
- Выглядите невероятно;
- Красавица;
- Шикарный вид;
- Настя, вы, как всегда, прекрасны;
- Красота;
- Какая же вы красивая.
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