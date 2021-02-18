Відома українська співачка Настя Каменських є суддею популярного шоу "Маска". Упродовж випусків зірка підкорює ідеальними образами й ділиться ними в мережі.

Українська співачка Настя Каменських є суддею-детективом у відомому проєкті "Маска". Артистка щоразу намагається відгадати зіркових героїв, але також вона завжди вражає своїми образами.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість позувала перед камерами на тлі фотозони "Маски". Для кожного нового ефіру співачка обирає нові вбрання. Цього разу Настя Каменських вразила мережу образом. Вона постала в оксамитовому костюмі із чорними та сріблястими вставками. Вбрання вдало підкреслило бездоганну фігуру зірки.

Стильний аутфіт артистка доповнила срібними довгими сережками-підвісками. Волосся вона зібрала у високий пучок й розпустила решта пасем. На обличчі Насті Каменських красувався розкішний макіяж. Суддя "Маски" підкреслила очі насиченими тінями й нафарбувала губи глянцевою бежевою помадою.

Під фото Настя Каменських спитала фанів, чи сподобався останній випуск і як їм учасниця, що ховалась під маскою Пави. І додала: "А ще стільки яскравих героїв нам з вами належить розкрити! З кожним новим випуском вони заплутують нас все більше! Тому без вашої допомоги не обійтися", – написала знаменитість.



Настя Каменських на шоу "Маска" / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських на шоу "Маска" / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях співачку засипали компліментами: