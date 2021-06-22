Настя Каменских знает, как выглядеть безупречной в любой одежде. Для вечеринок и торжественных мероприятий она выбирает роскошные наряды, а в домашние дни предпочитает комфортную одежду.

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Спортивный look Насти Каменских

Выходные знаменитость провела на свежем воздухе. На личной странице в Инстаграме она распространила снимок, на котором запечатлена с велосипедом посреди красивой лужайки. Настя надела свободную футболку молочного цвета и голубые шорты с пятнистым принтом. Такой look соединила с белыми кроссовками.

Волосы NK вложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Звезда мило улыбалась и наслаждалась моментом.



Спортивный look Насти Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Подписчики певицы не оставляют без внимания ни одно ее сообщение. И это не стало исключением. В комментариях они оставляют в адрес Каменских много приятных слов.