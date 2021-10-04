Настя Каменских показала повседневный образ: фото в худи и лосинах
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских часто демонстрирует в сети look of the day. Знаменитость значительное внимание уделяет образам, поэтому на ее инстаграм-странице есть много фотографий, на которых она показывает стильные наряды.
На этот раз она позировала на камеру в осеннем наряде на фоне черной стены. Образ NK вышел эффектным и подчеркнул ее спортивную фигуру.
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Стильный look Насти Каменских
Артистка предстала перед камерой в серо-белом удлиненном худи с пятнистым принтом. Соединила его с кожаными черными лосинами и массивной лакированной обувью на каблуках. Дерзкий look Каменских завершил черный маникюр.
Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж, которым только подчеркнула натуральную красоту.
"Врываемся в новую неделю! Лично у меня миллион планов!", – написала под снимком NK.
Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK
Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK
Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских является одной из самых популярных артисток Украины, поэтому ее публикации всегда активно комментируют. Поклонники не обделили вниманием и этот пост исполнительницы.
- "Шикарная женщина!"
- "Красавица Настя!"
- "Очень хорошая!"
- "Настя, ты лучшая!"
- "Крутая!"