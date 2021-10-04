Настя Каменских показала повседневный образ: фото в худи и лосинах

4 октября 2021 , 18:16
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Источник:

инстаграм Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских часто демонстрирует в сети look of the day. Знаменитость значительное внимание уделяет образам, поэтому на ее инстаграм-странице есть много фотографий, на которых она показывает стильные наряды.

На этот раз она позировала на камеру в осеннем наряде на фоне черной стены. Образ NK вышел эффектным и подчеркнул ее спортивную фигуру.

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Стильный look Насти Каменских

Артистка предстала перед камерой в серо-белом удлиненном худи с пятнистым принтом. Соединила его с кожаными черными лосинами и массивной лакированной обувью на каблуках. Дерзкий look Каменских завершил черный маникюр.

Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж, которым только подчеркнула натуральную красоту.

"Врываемся в новую неделю! Лично у меня миллион планов!", – написала под снимком NK.


Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK


Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK


​Повседневный look Насти Каменских / Фото из инстаграма NK

Настя Каменских является одной из самых популярных артисток Украины, поэтому ее публикации всегда активно комментируют. Поклонники не обделили вниманием и этот пост исполнительницы. 

  • "Шикарная женщина!"
  • "Красавица Настя!"
  • "Очень хорошая!"
  • "Настя, ты лучшая!"
  • "Крутая!"
Отметим, возлюбленный Каменских – Потап рассекретил, что совсем скоро они отправятся в романтический отпуск. Пара планирует неделю провести в Испании и неделю в Дубае.
Автор: Христина Кобак