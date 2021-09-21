Настя Каменских показала осенний образ в мини-шортах и с сумкой Prada: фото

Знаменитости уже успели достать из шкафа осенние вещи и показали теплые look. Одной из первых это сделала певица Настя Каменских. Джинсовые мини-шорты она соединила с черными колготами и сумкой Prada.

34-летняя Настя Каменских совершила стильный выход в Киеве. В прохладный день она надела вещи из осеннего гардероба, часть из которых публика увидела впервые.

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Так, на звезде джинсовые шорты длины мини с необработанным краем. Чтобы не замерзнуть во время прогулки по столице, она дополнила образ капроновыми колготками черного цвета. Сверху Настя Каменских надела белый топ и удлиненный кожаный жакет, который прекрасно сочетался с массивной обувью на шнуровке.

, в этих мини-шортах звезда появлялась и раньше. Летом она комбинировала их с удлиненным жакетом коричневого цвета.

Стильной деталью look певицы стала сумка от итальянского бренда Prada, которой она неоднократно дополняла летние аутфиты. Кроме того, Настя Каменских прихватила солнцезащитные очки, которые обыграла в кадре.

Расслабьтесь и почувствуйте осень,

– лаконично подписала артистка.



Настя Каменских в мини-шортах / Фото из инстаграма певицы



Настя Каменских в мини-шортах / Фото из инстаграма певицы