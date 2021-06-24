Настя Каменских похвасталась длинными ножками в цветочном платье: фото летнего образа

Украинская певица Настя Каменских теплым летним днем поделилась ярким фото, которое сделала во дворе загородного дома. Она предстала перед камерой в коротком платье с цветочным принтом, которое красиво обнажило ее длинные стройные ножки.

Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. Она предстает перед камерами в красивых аутфитах, которые прекрасно подойдут для жарких дней.

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Летний образ Насти Каменских

Исполнительница утром устроила пикник во дворе собственного загородного особняка и не упустила случая сделать эффектную фотографию. NK позировала босиком, сидя на пледе, который был постелен на газоне. Звезда надела миниплатье вишневого цвета с цветочным принтом. Наряд имел соблазнительное декольте, которое придало образу женственности и обольстительности. Также платье подчеркнуло длинные стройные ноги Каменских.

Настя решила дополнить образ лаконичными украшениями: браслетами, цепочкой и серьгами. Волосы артистка уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж в нежных оттенках.

Проснулась раньше, чтобы организовать часик релакса – понежиться на солнышке, съесть мороженое и дочитать книжку,

– написала NK в публикации.



Настя Каменских в цветочном платье / Фото из инстаграма Насти Каменских

Предыдущие образы Насти Каменских