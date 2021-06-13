Настя Каменских неоднократно отмечала, что женщина всегда должна выглядеть безупречно, всегда любить себя, не стесняться недостатков и уметь подчеркивать преимущества. Исполнительница часто появляется перед камерой без косметики на лице, демонстрируя природную красоту.

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Выходной NK решила провести дома. Она отдыхала от насыщенных рабочих будней, наполнялась энергией. В сети исполнительница распространила селфи, которое сделала в собственном загородном доме, лежа на диване в гостиной.

Домашний образ Насти Каменских

Для отдыха звезда выбрала комфортный наряд. Настя изображена на фото в свитшоте лавандового цвета с ярким желтым принтом. Вьющиеся волосы она собрала в небрежный пучок, а на лице не делала макияж. Каменских решила отдохнуть от ежедневных укладок и косметики. Также привлекает внимание темный маникюр артистки.



Домашний образ Насти Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Подписчикам певицы понравилась такая фотография. В комментариях они засыпают Каменских комплиментами.