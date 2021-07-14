Настя Каменских надела желтое мини-платье в Турции: фото
Источник:инстаграм Насти Каменских
Популярная певица Настя Каменских отдыхает в Турции. Звезда показывает поклонникам самые яркие моменты из отпуска, а также не забывает хвастаться красивыми аутфитами. На днях она позировала в мини-платье, которое подчеркнуло фигуру.
NK в очередной раз доказала, что является одной из самых красивых женщин в украинском шоу-бизнесе. На отдыхе она не стесняется фотографироваться без макияжа и безупречной прически, очаровывает натуральной красотой.
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Летний look Насти Каменских
Летом знаменитость предпочитает яркую одежду. Во время прогулки Настя позировала на территории роскошного отеля. Поскольку в Турции достаточно жарко, Каменских выбрала легкий и комфортный наряд.
Исполнительница предстала перед камерой в облегающем мини-платье желтого цвета с короткими рукавами. Платье красиво подчеркнуло спортивную фигуру NK.
Среди аксессуаров летний аутфит довершали часы и браслет. Волосы Настя уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику, хвастаясь естественной красотой.
Настя Каменских в желтом мини-платье в Турции / Фото из инстаграма Насти Каменских
Предыдущие аутфиты Насти Каменских
- Певица показала летний образ в легком платье с оранжевым цветочным принтом.
- Исполнительница в мини-платье вишневого цвета с цветочным принтом устроила пикник во дворе собственного загородного имения.
- В гардеробной NK предстала перед камерой в коротких кожаных шортах черного цвета, черном топе, поверх которого надела белую майку с надписями и откровенными вырезами.