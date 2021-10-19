Настя Каменских надела черное мини-платье на "Танцы со звездами": эффектные фото образа
Источник:инстаграм Насти Каменских
Популярная украинская певица Настя Каменских присоединилась к 7 прямому эфиру "Танцев со звездами" в качестве приглашенной судьи. Она появилась на публике в роскошном образе и одежде черно-красных оттенков.
В 7 выпуске популярного шоу "Танцы со звездами" фаны могли увидеть Настю Каменских. Она пришла на шоу в качестве приглашенной звездной судьи, заняв место между Екатериной Кухар и Максимом Чмерковским. На днях звезда опубликовала эффектные фото с эфира.
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Образ Насти Каменских
Для появления на "Танцах со звездами" исполнительница выбрала стильный и смелый наряд. Артистка позировала перед камерами в черном мини-платье без бретелек. Оно удачно подчеркивало декольте, а тонкий ремешок акцентировал на фигуре.
Настя Каменских также надела темные сетчатые колготы, которые добавили образу особой перчинки. Роскошный аутфит также дополняли красные замшевые туфли-лодочки и необычное украшение на шее с розой сбоку, которая привлекала внимание и стала изюминкой look.
Певица собрала волосы в высокий хвост, уложив пряди пышными волнами. На лице знаменитости красовался соответствующий макияж. Настя Каменских подчеркнула глаза красными тенями и накрасила губы бежевой матовой помадой.
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Впечатления звезды от шоу
В подписи к фотографиям Настя Каменских поделилась, что была удовлетворена выпуском шоу, гостьей которого она стала.
С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, выполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятной квалификацией участников шоу!
– написала звезда.
Она добавила, что очень рада знакомству с новым судьей проекта и победителем американских "Танцев со звездами" Максимом Чмерковским и показала совместное фото с ним.
Настя Каменских / Фото с инстаграма звезды
Настя Каменских и Макс Чмерковский / Фото с инстаграма звезды
Текст публикации Насти Каменских
Между нами только танец.
Как символично эти слова из песни "Красное вино" описывают вечер воскресенья на "Танцах со звездами".
С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, выполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятной квалификацией участников шоу!
Максим Чмерковский, была рада познакомиться с тобой за судейским столом.