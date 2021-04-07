Успешная певица Настя Каменских отправилась в Мексику, где снимает собственное реалити-шоу "Девочки рулят". Также артистка отдыхает на берегу океана и публикует фото в купальниках. Поклонники знаменитости заподозрили ее в беременности, поскольку на одном из кадров виден животик.

Народная любимица опубликовала провокационный кадр. Она предстала перед камерой в откровенном бикини, которое подчеркнуло обольстительные формы ее тела.

Жарко Настя Каменских засветила откровенное декольте в полосатом бикини: фото из Мексики

Пляжный look Насти Каменских

NK позировала, сидя на побережье океана на фоне пальм. Перед камерой артистка предстала в купальнике с леопардовым принтом, состоящий из бюстгальтера, который акцентировал внимание на пышном бюсте, и трусиков с высокой посадкой, которые оголили упругие ягодицы.

Вьющиеся волосы Каменских были мокрыми после плавания, что добавляло образу сексуальности. На лицо она не наносила косметику, продемонстрировав натуральную красоту. Довершила look лаконичными украшениями: серьгами, подвеской на шее и браслетом.



Настя Каменских в леопардовом купальнике / Фото из инстаграма Насти Каменских

Слухи о беременности NK

Таким кадром артистка спровоцировала слухи о беременности. За ее аккаунтом следят более 5 миллионов пользователей сети, которые заподозрили девушку в особом состоянии.

"Станешь мамой?"

"Настя, вас можно поздравить? Кажется, у вас появился животик".

"Беременная!"

"Наверное, будет малыш".

"Я уверена, что ты беременна!"

Сейчас сама Настя на такие комментарии не ответила. Да есть и много подписчиков, которые отмечают, что певица, как всегда, выглядит непревзойденно и оставляют приятные слова в ее адрес, не упоминая о беременности.