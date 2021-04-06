Популярная украинская певица Настя Каменских находится в Мексике для съемок реалити-шоу. Звезда пользуется случаем и делает много пикантных фото на пляжах.

Известная украинская певица Настя Каменских решила развиваться всесторонне, поэтому сейчас снимает реалити-шоу "Девочки рулят". Для этого она отправилась в Мексику, в город Тулум. Артистка не упускает возможности понежиться на теплом солнце и сделать несколько горячих снимков.

Горячо Настя Каменских взбудоражила сеть чрезвычайно откровенным фото в купальнике 18+

Эротическое фото Насти Каменских

На этот раз знаменитость отправилась на пляж и устроила откровенную фотосессию. Она позировала перед камерой на качелях на фоне песка и голубого океана. Настя Каменских закрыла глаза и наслаждалась теплом.

Для отдыха у водоема певица выбрала черно-белый полосатый купальник, удачно подчеркивавший роскошные формы артистки. Соблазнительный образ дополнял тонкая длинная золотая цепочка на шее, а также серьги-камни.

Настя Каменских распустила густые волосы и уложила его в одну сторону. Она не пользовалась косметикой, а потому продемонстрировала естественную красоту.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Пикантная фотография Насти Каменских взбудоражила воображение поклонников. Поэтому фото набрало более 130 тысяч лайков и множество комментариев: