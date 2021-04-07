Настя Каменських у леопардовому купальнику позувала в Мексиці: зірку запідозрили у вагітності
Успішна співачка Настя Каменських відправилася в Мексику, де знімає власне реаліті-шоу "Девочки рулят". Також артистка відпочиває на березі океану та публікує фото в купальниках. Прихильники знаменитості запідозрили її у вагітності, оскільки на одному з кадрів видно животик.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Народна улюблениця опублікувала провокативний кадр. Вона постала перед камерою у відвертому бікіні, яке підкреслило звабливі форми її тіла.
Спекотно Настя Каменських засвітила відверте декольте у смугастому бікіні: фото з Мексики
Пляжний look Насті Каменських
NK позувала, сидячи на узбережжі океану на тлі пальм. Перед камерою артистка постала у купальнику з леопардовим принтом, що складався з бюстгальтера, який закцентував увагу на пишному бюсті, та трусиків з високою посадкою, які оголили пружні сідниці.
Кучеряве волосся Каменських було мокрим після плавання, що додавало образові сексуальності. На обличчя вона не наносила косметику, продемонструвавши натуральну красу. Довершила look лаконічними прикрасами: сережками, підвіскою на шиї та браслетом.
Настя Каменських в леопардовому купальнику / Фото з інстаграму Насті Каменських
Чутки про вагітність NK
Таким кадром артистка спровокувала чутки про вагітність. За її акаунтом стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, які запідозрили дівчину в особливому стані.
- "Станеш мамою?"
- "Настю, вас можна привітати? Здається, у вас з'явився животик".
- "Вагітна!"
- "Напевно, буде малюк".
- "Я впевнена, що ти вагітна!"
Наразі сама Настя на такі коментарі не відповіла. Та є й багато підписників, які зазначають, що співачка, як завжди, виглядає неперевершено і залишають приємні слова на її адресу, не згадуючи про вагітність.
- "Красуня!"
- "Соковита ракета!"
- "Яка ж ти прекрасна!"
- "Красунька!"
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