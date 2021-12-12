Настя Каменских в черном платье похвасталась фигурой: фото соблазнительного образа певицы
Источник:телеканал "Украина"
Певица Настя Каменских - один из звездных детективов гипершоу "Маска". Для съемок 8 выпуска артистка выбрала черное мини-платье, которое хорошо подчеркнуло ее соблазнительную фигуру.
NK демонстрирует безупречные формы тела на каждом посещаемом событии. Особое внимание звезда сейчас уделяет шоу "Маска", где еженедельно показывает новые образы.
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Соблазнительный look Насти Каменских
На новых фотографиях NK предстала в силуэтном платье с открытыми плечами и необычной бахромой с камешками. Такой наряд артистка совместила с туфлями-лодочками розового цвета на каблуке.
Чтобы аутфит был более насыщенным, Настя дополнила его сдержанными мерцающими украшениями – цепочкой на шее и кольцами. Волосы красавица вложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж в стиле металлик на глазах, а губы накрасила матовой помадой.
Настя Каменских в черном мини-платье / Фото пресс-службы
Настя Каменских в черном мини-платье / Фото пресс-службы
Образы NK на шоу "Маска"
- Артистка примерила образ одной из главных героинь сериала "Бумажный дом" – Токио. Тогда Каменских надела короткое оранжевое платье и парик с классическим боб-каре.
- Для еще одного эфира выбрала черное платье с объемными фиолетовыми рукавами, а прическу дополняла вуалью.