Настя Каменских в черном платье похвасталась фигурой: фото соблазнительного образа певицы

Певица Настя Каменских - один из звездных детективов гипершоу "Маска". Для съемок 8 выпуска артистка выбрала черное мини-платье, которое хорошо подчеркнуло ее соблазнительную фигуру.

NK демонстрирует безупречные формы тела на каждом посещаемом событии. Особое внимание звезда сейчас уделяет шоу "Маска", где еженедельно показывает новые образы.

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Соблазнительный look Насти Каменских

На новых фотографиях NK предстала в силуэтном платье с открытыми плечами и необычной бахромой с камешками. Такой наряд артистка совместила с туфлями-лодочками розового цвета на каблуке.

Чтобы аутфит был более насыщенным, Настя дополнила его сдержанными мерцающими украшениями – цепочкой на шее и кольцами. Волосы красавица вложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж в стиле металлик на глазах, а губы накрасила матовой помадой.



Настя Каменских в черном мини-платье / Фото пресс-службы



Настя Каменских в черном мини-платье / Фото пресс-службы

Образы NK на шоу "Маска"