В одном из интервью креатор музыкальной корпорации, артист и продюсер Монатик признался: "Я уверен, что именно сегодня время коллабораций и экспериментов. Мне нравится, когда артисты собираются, делятся опытом, а потом получается что-то совершенно новое".

Читайте также После Тины Кароль: Монатик намекнул на выход из "Голоса страны"

Накануне большого майского концерта MONATIK в Osocor Residence вспоминаем самые яркие песенные коллаборации поп-звезды.

"ВЕЧЕРиНОЧКА" с Верой Брежневой

Трек, который сразу стал любимым музыкальным сопровождением всех громких вечеринок и камерных дружеских посиделок, артист записал с Верой Брежневой. Вера уже давно мечтала сделать фит с Монатиком, ведь она – его пылкая поклонница. Поэтому, когда певец прислал Брежневой "ВЕЧЕРиНОЧКУ", не думала ни минуты – сразу ответила согласием.

Более того – Вера еще и давно мечтала поработать с Таней Муиньо. Из-за этого во время съемок видео на дуэтную песню была согласна на все, что предложит талантливый клипмейкер.

Монатик и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотреть видео онлайн