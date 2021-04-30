В одном из интервью креатор музыкальной корпорации, артист и продюсер Монатик признался: "Я уверен, что именно сегодня время коллабораций и экспериментов. Мне нравится, когда артисты собираются, делятся опытом, а потом получается что-то совершенно новое".
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Накануне большого майского концерта MONATIK в Osocor Residence вспоминаем самые яркие песенные коллаборации поп-звезды.
"ВЕЧЕРиНОЧКА" с Верой Брежневой
Трек, который сразу стал любимым музыкальным сопровождением всех громких вечеринок и камерных дружеских посиделок, артист записал с Верой Брежневой. Вера уже давно мечтала сделать фит с Монатиком, ведь она – его пылкая поклонница. Поэтому, когда певец прислал Брежневой "ВЕЧЕРиНОЧКУ", не думала ни минуты – сразу ответила согласием.
Более того – Вера еще и давно мечтала поработать с Таней Муиньо. Из-за этого во время съемок видео на дуэтную песню была согласна на все, что предложит талантливый клипмейкер.
Монатик и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотреть видео онлайн
"Глубоко" с Надей Дорофеевой
"Глубоко" – не случайный дуэт. Артисты планировали его еще с 2017 года. И реализовали замысел, как всегда, хитово и феерично. Это касается не только ярких костюмов и танцевальных номеров, но и локации. Съемки экранизации суперхита проходили на знаменитой вилле Пьера Кардена в Ницце.
Монатик и Надя Дорофеева – Глубоко: смотреть видео онлайн
"В цей день" с Ниной Матвиенко
Дуэт с берегиней украинской музыки был полностью спонтанным решением. "Светская жизнь" предложила Монатику сделать фит с Ниной Митрофановной. Артист сделал зажигательную композицию, на которую легендарная артистка, конечно же, согласилась. Во многих интервью после успешной и очень чувственной коллаборации артист признавался, что очень переживал. Ведь спеть с самой Ниной Матвиенко – для него очень большая честь.
Монатик и Нина Матвиенко – В цей день: смотреть видео онлайн
"Красиво" с Alyona Alyona
Дуэтная песня Монатика с главной рэпершей страны Аленой Савраненко вошла в пластинку "LOVE IT ритм", изданную в 2019 году. Вживую одни из самых популярных отечественных артистов современности исполнили ее во время эпохального шоу на НСК "Олимпийский".
Монатик и Alyona Alyona – Красиво: смотреть видео онлайн
"Кобра" с The Hardkiss
На этот раз предложение спеть дуэтом поступило не от главного ритмолова страны, а от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной. Собственно, она и является автором текста песни "Кобра".
"Написать песню о змее я мечтала, наверное, все девять лет существования группы. Этот образ меня очень вдохновляет. Когда "Кобра" таки написалась – сразу поняла, что Дима с его невероятным тембром отлично прозвучит здесь", – рассказала артистка.
Монатик и The Hardkiss – Кобра: смотреть видео онлайн
"Вы знаете, я, как автор песен, никогда не планирую дуэт с определенной личностью. Все получается легко и спонтанно: ты слышишь песню, представляешь артиста в той или иной композиции. Песня сама выбирает свою вторую половину. 2020 год – это год коллабораций Монатика. У нас вышли самые разные по жанрам и столь разноплановые дуэтные работы с потрясающими артистами: Верой Брежневой, Lida Lee и Nino Basilaya, The Hardkiss, также было сотрудничество с Vakula, а совсем недавно вышла дуэтная работа с Alyona Alyona, которую я очень уважаю и люблю.
В рамках нашего мюзикла "РИТМ" нам удалось поработать с более 12 артистами. Ко Дню независимости мы на "Звучит Production" сделали, на данный момент, самое масштабное в нашей жизни попурри из песен Made In Ukraine (которое еще называют "мэшап"). Это было очень интересное и ответственное задание. Из 42 песен создать одну на 16 минут 54 секунды, которая пронесет сквозь годы и вызовет огромное количество воспоминаний и эмоций. Еще недавно для меня это казалось совершенно невозможным", – поделился Монатик.
Монатик и его самые известные коллаборации / Фото пресс-службы
28 мая автор самых танцевальных хитов покажет свое легендарное шоу в Osocor Residence. А это значит, что совсем скоро мы обязательно услышим яркие хиты артиста на сцене в Киеве.