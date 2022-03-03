Нашего дома больше нет, – российские оккупанты разбомбили дом Илоны Гвоздевой в Киеве

Благодаря успешной танцевальной карьере Илона Гвоздева построила большой дом вблизи Киева. Однако сейчас там разруха. Российские ракеты разбомбили поместье звезды, но, к счастью, ее семья осталась в живых.

Продолжается 8 день российского вторжения в Украину. Пока в Москве прикрываются "освободительной миссией", в Украине погибают сотни мирных людей, а тысячи остаются без крыши над головой. Российские ракеты не обошли и дом Илоны Гвоздевой под Киевом.

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Россияне разбомбили дом Илоны Гвоздевой

Нашего дома в Киеве больше нет. Что же вы творите, ублюдки? Это мирный район, никаких стратегических объектов, просто с*ка, мирный посёлок с живыми гражданскими людьми! Путин будет гореть в аду со всем русским народом,

– эмоционально рассказала танцовщица.

"Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех, кто пришёл на нашу землю", – оптимистично добавила Илона Гвоздева.

в профиле с 366-тысячной аудиторией танцовщица опубликовала видео с разрухой, которая осталась под Киевом после российских оккупантов. Однако ее сообщение удалили.

Фото из инстаграмм-сторис Илоны Гвоздевой

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Это был наш дом! Что же вы творите, ублюдки? Это мирный район, никаких стратегических объектов, просто с*ка, мирный посёлок с живыми гражданскими людьми! Путин будет гореть в аду со всем русским народом. Кстати, крымчане, привет. Надеюсь, теперь вы не будете рассказывать мне, что Украина напала сама на себя и раз*бывает свои же дома.

Эта война очень скоро отразится на ваших жизнях – ваших детей и мужей заберут воевать в Украине, вы потеряете работы и на новые устроиться не сможете, вы не сможете купить привычную технику (Iphone уже стоит 5 000 долларов), вещи, не сможете путешествовать, закроют ютуб, инстаграм, вы просто перестанете нормально жить.

Хватит молчать! Выходите и боритесь за свои жизни и будущее своих детей. Выходите на митинги, пока не ввели военное положение в вашей стране! Мы живы, дом отстроим и медленно, но уверенно закатаем в новый фундамент всех, кто пришёл на нашу землю! Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ!

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