Муж показал видео, как крылатая ракета попала в центр города на проспект Свободы, разрушив Харьковскую ОГА, оперный театр, филармонию и жилые дома. Кроме этого, окупанты бомбили мирное население в спальных районах города.

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"Мой Харьков… Мой родной… Смотрите, русский народ, что делает ваше чудовище с моим домом! Хватит кивать головами! Хватит писать слова поддержки мне в директ! Все, кто мне пишет, у вас ни одного поста на страницах! Это ваша помощь? Помощь – это ваши страницы в социальных сетях! Как же вы этого понять не можете! Пишите у себя! Вопреки всей лжи! Показывайте, что происходит с нами!" – написал исполнитель и показал видео разрушений города.

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Днем ранее Снежана Бабкина, жена певца, также показала прилетевший под дом артиллерийский снаряд, где жила ранее семья. Он попал в детскую площадку.



Снаряд, прилетевший от оккупантов возле дома Бабкиных / Фото из инстаграммы Снежаны

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