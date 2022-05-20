"Наша вышитая Господом судьба": Ольга Фреймут показала редкие фото родных в вышиванках

Телеведущая Ольга Фреймут родом из Львовщины, где к украинским традициям относятся по-особому. В День вышиванки знаменитость опубликовала серию фото, где показала самых родных в национальной одежде.

19 мая вся Украина отмечала День вышиванки. Во время войны этот праздник приобрел особый смысл. Лента новостей в социальных сетях была наполнена живописными фотографиями украинцев.

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Семья Ольги Фреймут в вышиванках

Телеведущая Ольга Фреймут обнародовала целую серию красивых фото, где показала самых родных в вышитых сорочках. Этот наряд особенный для каждого украинца, в нем спрятан генетический код нашего народа. Поэтому и во время войны очень важно показывать это. Ольга Фреймут и ее семья всегда ценили украинские традиции, сохраняют их и передают следующим поколениям.