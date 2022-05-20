"Наша вышитая Господом судьба": Ольга Фреймут показала редкие фото родных в вышиванках
Источник:инстаграмм Ольги Фреймут
Телеведущая Ольга Фреймут родом из Львовщины, где к украинским традициям относятся по-особому. В День вышиванки знаменитость опубликовала серию фото, где показала самых родных в национальной одежде.
19 мая вся Украина отмечала День вышиванки. Во время войны этот праздник приобрел особый смысл. Лента новостей в социальных сетях была наполнена живописными фотографиями украинцев.
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Семья Ольги Фреймут в вышиванках
Телеведущая Ольга Фреймут обнародовала целую серию красивых фото, где показала самых родных в вышитых сорочках. Этот наряд особенный для каждого украинца, в нем спрятан генетический код нашего народа. Поэтому и во время войны очень важно показывать это. Ольга Фреймут и ее семья всегда ценили украинские традиции, сохраняют их и передают следующим поколениям.
Наша вышитая Господом судьба. И красок на вышиванке больше, чем черных нитей. Поздравления от моей семьи, родные украинцы!
– написала Фреймут под фото.
Ольга Фреймут и ее родные в вышиванках / Фото из инстаграмма ведущей
- В День вышиванки украинцы массово публиковали в сети фото в национальных одеждах. Этот праздник еще раз показал, что наш народ един. Знаменитости также наполнили картины социальных сетей живописными кадрами.
- Первая леди Украины Елена Зеленская впервые поздравила с Днем вышиванки без мужа. В щемящем приветствии она отметила, что война наполнила этот день особым содержанием.
- Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк также поздравил украинцев. В красивой вышиванке он позировал рядом с девушкой Александрой. Влюбленные дополнили свои образы фирменными розовыми панамами.