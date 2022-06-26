Нас "освободили" от квартиры, – жилье Андрея Беднякова в Мариуполе уничтожили россияне

Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Его семье удалось уехать из города, однако из-за российских оккупантов погибла мама. Теперь ведущий сообщил, что россияне разрушили дом, где находилась его квартира.

Россия продолжает уничтожать украинские города. В основном от российских обстрелов страдают жилые дома и мирные жители, жизнь которых навсегда изменилась после 24 февраля.

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Мариуполь находится под полным контролем и временной оккупацией россиян. Сейчас город тяжело узнать. Раньше на его улицах раздавался детский смех, гуляли влюбленные пары, а теперь в городе только смерть, боль и отчаяние. Оставшиеся в оккупации люди выживают, как могут.

Оккупанты уничтожили квартиру Андрея Беднякова

Мариуполь – родной город многих знаменитостей, среди которых ведущий Андрей Бедняков. Долгое время его родные находились в заблокированном городе, им чудом удалось спастись. Теперь ведущий сообщил, что оккупанты разбомбили школу, где он учился, а также дом, где была квартира его семьи. Россияне уничтожили все то, что внушало приятные воспоминания с детства.

"Моя школа. Моя школа, где я учился. До войны она была одной из лучших. Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети из района. Беговые дорожки с современным резиновым покрытием. Маленькое футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там постоянно были дети", – поделился воспоминаниями Андрей.

А за школой – дом, где я вырос. Там была наша квартира. Почему "была"? Все просто. Попадание. Сгорела многоэтажка. Нас "освободили" от квартиры,

– сообщил Бедняков.

Также ведущий показал, как мариупольцы стоят в очереди за хлебом, который привезли оккупанты. Сейчас в Мариуполе настоящий ад. Жители города, оставшиеся там, чтобы выжить, вынуждены брать еду у россиян.

Андрей Бедняков о Мариуполе / Скриншоты инстаграм-сторис ведущего

Напомним, мама Андрея Беднякова скончалась в Мариуполе еще до полной его оккупации. Женщина долго болела, а весной впала в кому. Ее построили в могилу не только бомбардировки, но и страшный холод в квартире. Телеведущий вспоминал: "Маме становилось хуже каждого взрыва. Как только все начиналось, нам написала одна женщина, которая сидела с мамой, и сказала: "Ко мне подошла Ольга Николаевна, обняла меня и сказала: "Ну все, это конец". В начале апреля Андрей сообщил, что мама скончалась. Из-за постоянных обстрелов он не смог попрощаться с ней.