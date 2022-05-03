Нас в квартиру не пускают, – Анна Тринчер вернулась в Киев и "влипла" на 4 тысячи долларов

В конце февраля Анна Тринчер уехала из Киева на Запад Украины. На днях она вернулась в столицу, но не может зайти в квартиру, которую арендовала до войны. Владелец элитного жилья не пускает звезду и не отдает 4 тысяч долларов.

В роскошной съемной квартире Анна Тринчер жила с женихом Александром Волошином. Пары не было дома больше двух месяцев, но арендодатель требует заплатить за это время и отказывается возвращать 4 тысячи долларов задатка.

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Анна Тринчер "влипла" на 4 тысячи долларов

20-летняя певица называет это мародерством и отмечает, что другие арендодатели в войну не берут денег с квартирантов, если те не жили в съемном доме.

Человек удерживает наши деньги, заставляет платить аренду за время, которое мы не находимся в квартире. Мы уже больше двух месяцев не проживаем в Киеве. Мы вынуждены уезжать не потому, что нам так захотелось или у нас поменялись планы. Более того, она не пускает нас в квартиру,

– пожаловалась Анна Тринчер.

Так, ни бабушка звезды, ни она с Александром Волошином не может попасть в квартиру, где остались все ее вещи. Владелец их не пускает и "натравливает" охрану. Так что Тринчер планирует обратиться к юристам и передать дело в суд.

Добавим, сейчас пара живет в квартире мамы певицы, которая выехала за границу.