В эксклюзивном интервью Alyona Alyona рассказала, что не расстроилась, не увидев себя в рейтингах.
Читайте полностью Эксклюзивное интервью с Alyona Alyona: о скандалах, кастинге "Голоса страны" и российской музыке
"Все идет по своему течению и большинство пользователей, которые слушают музыку, приобретенную на платных площадках – это тинейджеры. Для них сейчас в Украине нет музыки, которая была бы для них доступной, интересной, такой однодневной. Соответственно, они слушают зарубежную музыку", – объяснила рэперка.
Она понимает, что украинскую музыку слушает также очень много молодежи, просто они ее ищут на бесплатных площадках: санклауде, в телеграме, на "пиратских" сайтах.
Поэтому говорить, что эти рейтинги очень правдивы – неправильно,
– констатирует Alyona Alyona.
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Как бороться с российской музыкой
Артистка призналась, что к российской музыке относится не очень положительно, поскольку убеждена, что украинской музыки сейчас достаточно и она очень конкурентоспособна. Своих слушателей она знакомит с украинскими синглами во время программы "Урбан чат" на "Нашем радио", поскольку хочет, чтобы украинцы знали "наших".
"Я знакомлю людей с такой андерграундной или мейнстримной музыкой, которая скоро станет популярной. Хочется, чтобы об этой музыке услышали больше, ведь я считаю, что проблема как раз в том, что ее мало слушают украинские слушатели", – подытожила звезда.
Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы
Музыкальные рейтинги 2021
Напомним, что согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только 5 украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке. Только одна – на украинском:
- DOROFEEVA – gorit
- Артем Пивоваров – "Дежавю" (российская версия)
- WELLBOY – "Гуси"
- Тина Кароль – "Скандал"
- LOBODA – moLoko
Что касается рейтинга музыкального сервиса Spotify, то ситуация там – не лучше. Лидером прослушиваний стал россиянин MORGENSHTERN. Также в списках не было ни одной украинской песни.