С начала российской агрессии на территории Украины 28-летняя уроженка Симферополя активно выражает свою политическую позицию и просит россиян выйти на улицы, чтобы остановить войну. Пока просьбы звезд не действуют на "соседей", она проанализировала тамошних лидеров мыслей, молчащих и не говорящих об убийце-Путине.

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"Наблюдаю за многими "звездами" и удивляюсь. Окей, можно не следить за политикой, и не разбираться "кто прав, кто виноват", можно слепо верить своему президенту, но как можно не испытывать хоть немного скорби к людям, которые сейчас живут в аду?!" – говорит спортсменка.

Она понимает, почему знаменитости боятся выразить свое мнение, ведь станут предателями России, но не понимает, как они продолжают поддерживать войну в Украине.

Соответственно, вы поддерживаете смерть людей и что важно – детей! После обращения Тимати к народу можно с уверенностью сказать, что нам точно не на пути! Я не хочу сейчас здесь разводить негатив и агрессию (этого теперь хватит), просто хочу сказать, что мы другие! У нас очень разные ценности! Мы украинцы,

– заявила олимпийская чемпионка.

Анна подумала, что если бы жила в России, а за ее пределами случилась война, как в Украине, она бы точно выразила свою поддержку страдающим, а не говорила "вот так вам и надо", "я согласна с президентом, который девятые сутки бомбит Украину" и прочее.

Что известно о "перепалке" Тимати с украинскими звездами