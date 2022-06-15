"Нам нужно за что-то жить": как группа Go_A зарабатывает деньги во время войны

Екатерина Павленко из группы Go_A откровенно рассказала о заработках на концертах. Она призналась, что получает средства из европейских туров, но передает их на нужды Украины.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала о концертах за границей и не только. В интервью 24 каналу она призналась, как коллектив зарабатывает и жертвует потребностями ВСУ.

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О концертах за границей

Екатерина Павленко рассказала, что группа Go_A иногда выступает на акциях поддержки, иногда на самостоятельных концертах.

"Есть концерты, когда мы просто присоединяемся к какой-то акции поддержки. Когда я была сама в Европе, в Италии, то присоединилась, во-первых, к Match for peace, организованным нашими украинцами. И также были мероприятия – большие и небольшие, которые организовывались нашими людьми, которые приехали в Европу – волонтерами, организациями. Я приходила, выступала там бесплатно, а сбор средств затем направлялся в фонды помощи Украине", – поделилась вокалистка.

Звезда вспомнила и о более масштабных акциях, например, выступлении перед матчем Ювентус – Интер. Такие мероприятия она называет акциями для привлечения внимания, что также важно: "Это был выход на футбольное сообщество, потому что после этого начались очень важные процессы. Это был первый месяц войны, и очень много людей еще не очень многое понимали. Это выступление дал мне возможность дать потом интервью на топовых итальянских каналах и немного больше рассказать о том, что у нас происходит".

Выступления Go_A и заработок

Екатерина Павленко призналась, что планировала отменить все выступления на европейских фестивалях, но изменила свое мнение.

Даже если ты поднимаешь украинский флаг на крупнейшем европейском фестивале, допустим, на Гластонбери, то это очень важная миссия. И то, что украиноязычная группа поет на таких сценах и может между песнями говорить вещи, которые волнуют Украину, тоже не то чтобы финансовая, но поддержка Украины,

– подчеркнула певица.

"Средства, которые сейчас зарабатываем на концертах, мы жертвуем на поддержку Украины в разных сферах. И каждый из нас лично помогает простым людям. Деньги, которые кто-то заработал до войны, каждый из нас распоряжается ими сам, а есть фонд группы, который мы еще в марте, в первую неделю войны, отправили на харьковскую тероборону, помогли закупить автомобили на фронт, на ВСУ было пожертвование – очень большая сумма", – добавила она.

Екатерина Павленко призналась, что на фестивалях, организованных украинской стороной, артисты не получают гонораров и отдают все деньги на ВСУ или на гуманитарку. Однако на европейских мерах есть возможность получить заработок.

"На фестивалях, которые организует украинская сторона, это действительно так. А на фестивалях, организуемых европейцами, у нас есть гонорар. Европейцы понимают, что даже если мы украинские артисты, то нам нужно за что-то жить. Но этот гонорар мы не забираем себе Мы понимаем, что это возможность еще раз помочь Украине. Мы умудряемся распределять это так, чтобы всем хватило", – поделилась солистка Go_A.