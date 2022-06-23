Нам нести этот крест, – Тимур Мирошниченко усыновит третьего ребенка из детдома

У телеведущего Тимура Мирошниченко двое детей – дочь Мия и сын Марко. Однако он с женой Инной всегда мечтал о большой семье. Поэтому после войны супруги усыновят третьего малыша.

Еще до войны у Инны Мирошниченко была идея взять ребенка из детского дома. Поэтому в первые дни полномасштабного вторжения России они с Тимуром поняли, что готовы. Это решение пара приняла после того, как увидела, сколько малышей остается сиротами.

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Почему Мирошниченки хотят усыновить ребенка

Мы начали говорить об усыновлении так, как будто мы это уже согласовали. Мы даже не обсуждали этот вопрос. Просто начали говорить в таком ключе, будто это уже свершившийся факт,

– вспомнил Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой Инной и детьми / Фото из инстаграма шоумена

Однако супруги понимают, что усыновить ребенка – это вызов. Поэтому планируют пройти соответствующие курсы, пообщаться с психологами, чтобы они подготовили ко всем возможным сценариям в воспитании.

"Дети из детского дома – очень разные. Если они травмированы, а мы не можем знать, какая жизнь была до знакомства с нами, нам с этим работать и нести этот крест. К этому нужно быть готовым, чтобы это не было потом каким-то сюрпризом. Морально мы готовы к тому, что это будет испытание", – подчеркивает жена телеведущего.

Поэтому Мирошниченки думают, что станут приемными родителями не раньше, чем через год, а то и два. Пока они не знают, кого хотят – мальчика или девочку, и в каком возрасте. Шоумен считает, что свое дитя они почувствуют сердцем.

Это однозначно от сердца, ведь ты не можешь себе запланировать. Ты же не придешь и не скажешь: "Покажите всех". Это немного другая история. Здесь нужно конект почувствовать. Он может быть ощутим только при живой встрече. Когда почувствуем, что это наш ребенок, будем усыновлять,

– пообещал Тимур Мирошниченко.