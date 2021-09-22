Нам дали 5 минут, – владелица лошади о стрессовых съемках 1 выпуска "Холостячки"

На первой вечеринке 2 сезона "Холостячки" один из участников предстал перед Златой Огневич на белом коне. За эффектный выход мужчина получил розу первого впечатления. Однако владелица скакуна призналась, что за красивой картинкой кроется огромный стресс.

Откровенный пост о съемках 1 выпуска "Холостячки" Мария опубликовала в июле, однако тогда не рассекретила, что это романтическое реалити-шоу. Все стало понятно, когда на экраны вышел первый эпизод 2 сезона.

Интересно "Холостячка" Злата Огневич призналась, нашла ли любовь на проект

На коне, кличка которого Скай, появился 33-летний стоматолог Роман Васильев. Перед Златой Огневич он предстал как настоящий принц – на белом скакуне и с цветами.



Роман Васильев на первой вечеринке "Холостячки" / Фото СТБ

Узнавайте больше Холостячка 1 выпуск: как мужчины поражали Злату Огневич на первой вечеринке проекта

Как выяснилось, ради эмоций "Холостячки" и розы первого впечатления Романа Скай был на ногах целых 23 часа. По словам Марины, из-за абсурдных указаний съемочной группы у нее трижды за день опускались руки. Ей запрещали парковать лошадь в удобных локациях и заставляли прятать его в кустах вдоль оживленной трассы.

"Ждите 3 часа, любуясь вертолетом, который взлетает и приземляется над нашими головами. И самое интересное – конь должен пройти по мосту через озеро. По узкому каменному мосту без перил", – возмущенно писала Марина.

Услышав эти требования, владелица лошади отказала команде "Холостячки", а потом все же согласилась попробовать.

Нам дали 5 минут, а это означало, что второй попытки не будет. Скай вел себя как боевой рыцарский конь. У него дрожали ноги, сердце колотилось, глаза вылезали из орбит, но он шел вперед,

– рассказала Марина.



Съемочная площадка шоу "Холостячка" / Фото с инстаграма владелицы лошади



Владелица лошади со Скаем / Фото с инстаграма Марины



Владелица лошади со Скаем / Фото с инстаграма Марины