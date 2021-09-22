Откровенный пост о съемках 1 выпуска "Холостячки" Мария опубликовала в июле, однако тогда не рассекретила, что это романтическое реалити-шоу. Все стало понятно, когда на экраны вышел первый эпизод 2 сезона.

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На коне, кличка которого Скай, появился 33-летний стоматолог Роман Васильев. Перед Златой Огневич он предстал как настоящий принц – на белом скакуне и с цветами.



Роман Васильев на первой вечеринке "Холостячки" / Фото СТБ

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Как выяснилось, ради эмоций "Холостячки" и розы первого впечатления Романа Скай был на ногах целых 23 часа. По словам Марины, из-за абсурдных указаний съемочной группы у нее трижды за день опускались руки. Ей запрещали парковать лошадь в удобных локациях и заставляли прятать его в кустах вдоль оживленной трассы.

"Ждите 3 часа, любуясь вертолетом, который взлетает и приземляется над нашими головами. И самое интересное – конь должен пройти по мосту через озеро. По узкому каменному мосту без перил", – возмущенно писала Марина.

Услышав эти требования, владелица лошади отказала команде "Холостячки", а потом все же согласилась попробовать.

Нам дали 5 минут, а это означало, что второй попытки не будет. Скай вел себя как боевой рыцарский конь. У него дрожали ноги, сердце колотилось, глаза вылезали из орбит, но он шел вперед,

– рассказала Марина.



Съемочная площадка шоу "Холостячка" / Фото с инстаграма владелицы лошади



Владелица лошади со Скаем / Фото с инстаграма Марины



Владелица лошади со Скаем / Фото с инстаграма Марины