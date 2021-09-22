Відвертий допис про зйомки 1 випуску "Холостячки" Марія опублікувала в липні, однак тоді не розсекретила, що це романтичне реаліті-шоу. Усе стало зрозуміло, коли на екрани вийшов перший епізод 2 сезону.

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На коні, кличка якого Скай, з'явився 33-річний стоматолог Роман Васильєв. Перед Златою Огнєвіч він постав як справжній принц – на білому скакуні та з квітами.

Роман Васильєв на першій вечірці "Холостячки" / Фото СТБ

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Як з'ясувалось, заради емоцій "Холостячки" і троянди першого враження Романа Скай був на ногах цілих 23 години. За словами Марини, через абсурдні вказівки знімальної групи в неї тричі за день опускалися руки. Їй забороняли паркувати коня у зручних локаціях і змушували ховати його в кущах обабіч жвавої траси.

"Чекайте три години, милуючись вертольотом, який злітає і приземляється над нашими головами. І найцікавіше – кінь повинен пройти по мосту через озеро. По вузькому кам'яному мосту без поруччя", – обурено писала Марина.

Почувши ці вимоги, власниця коня відмовила команді "Холостячки", а тоді все ж погодилась спробувати

Нам дали 5 хвилин, а це означало, що другої спроби не буде. Скай поводився як бойовий лицарський кінь. У нього тремтіли ноги, серце калатало, очі вилазили з орбіт, але він йшов вперед,

– розповіла Марина.

Знімальний майданчик шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму власниці коня

Власниця коня зі Скаєм / Фото з інстаграму Марини

Власниця коня зі Скаєм / Фото з інстаграму Марини