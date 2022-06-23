"Наконец-то встретились": Александр Пономарев показал редкое фото с сыном
Источник:инстаграм Александра Пономарева
Украинский музыкант Александр Пономарев опубликовал фото с сыном. Он сообщил, что встретился с ним после разлуки.
Украинский музыкант Александр Пономарев редко делится личным. Но на днях он опубликовал фото, на котором показал, как вырос его сын Саша.
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Александр Пономарев показал сына
Певец опубликовал фото на своей странице в инстаграмме. Он похвастался взрослым сыном и сообщил, что на фото показал долгожданную встречу. Возможно, подросток пересиживал войну за границей, а теперь приехал в Украину. Однако этого музыкант не сообщил.
Наконец-то встретились! Сын вымахал! Слава Богу за все,
– подписал фото Александр Пономарев.
Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма Александра Пономарева
Милое семейное фото тронуло сеть и собрало множество предпочтений и комментариев:
"Красивый юноша, повзрослевший, возмужавший. Счастливой судьбы ему. Отцу радости за сына";
- "Ого, как вырос. Пора покупать смокинг на свадьбу. Такого красавца точно скоро заберут";
- "Какой он красивый и взрослый";
- "Какой хороший парень";
- "Красавчик";
- "Совет видеть вас вместе";
- "Вы оба красавчика";
- "Какой красивый юноша";
- "Вот так повзрослел, изменился. Красавчик!";
- "Хорошие оба";
- "Как повзрослел Саша, красавец. Папина гордость";
- "Какой хорошенький, дай ему Божье здоровье";
- "Как вырос! Здоровье вам и Сашуне";
- "Как быстро время бежит, скоро и внуки порадуют дедушку".
Также отметим, что Александр Пономарев поддерживает теплые отношения с сыном. Он рассказывал, что проводит много времени с Сашей и разговаривает с ним на разные темы, кроме девушек, поскольку это его личное. Звездный отец еще занимается с сыном хозяйственными делами – сажает деревья и ухаживает за домашними питомцами.