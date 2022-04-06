Российская телезвезда, почему-то отсиживающаяся в Монако, устроила протест против французского дома моды Chanel. Виктория Боня "отомстила" бренду за то, что тот ушел с рынка ее страны-агрессорки.

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Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?

– заявила она и порезала люксовый клатч.

"Пусть они видят, как мы относимся к ним с их неуважением. Ждем, когда они запоют иначе, когда захотят вернуться к нам на российский рынок", – продолжила светская львица в инстаграм-сторис .

На ее показательное видео отреагировала Катя Осадчая. Она высмеяла бьющуюся в истерике из-за Chanel Викторию Боню, тогда как Украина в трауре за сотнями невинно убитых людей.

Тем временем в Мордоре режут сумки Chanel. Ну да, это ведь так важно, пока в Украине собирают тела погибших. Отмечать бл*дину не буду, слишком много чести. Просто еще одно доказательство умственного уровня россиян,

– написала Катя Осадчая.

Скриншот из инстаграма Кати Осадчей