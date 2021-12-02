Накануне рождественских праздников: Евгений Хмара выступит в Киеве с новым шоу

2 декабря 2021 , 19:35
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Источник:

24 канал

15 декабря в Октябрьском дворце состоится концерт пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Музыкант покажет новое шоу в сопровождении симфонического оркестра.

Талант Евгения Хмары впечатлил Белый дом и Букингемский дворец. Его концерты – это всегда невероятное шоу и заряд позитивной энергии. Музыкант создает свои композиции лишь в хорошем настроении, поэтому они всегда делают в зале прекрасную атмосферу.

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Концерт KHMARA

Специально к этому концерту пианист вместе с командой создал новую программу, работа над которой длилась более года. На концерте KHMARA зрители смогут насладиться живой музыкой, интересными оригинальными визуальными решениями, которые откроют мир неземной галактики и танца.


Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы

Концерт KHMARA – это:

  • 365 дней творчества композитора;
  • 50 человек на одной сцене;
  • более 10 видов музыкальных инструментов.

И все для того, чтобы подарить поклонникам настоящий праздник, ощущение сказки.

Когда: 15 декабря в 19:00
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1


Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы

Обратите внимание! Декабрь в столице будет насыщенным праздничными событиями. Киевляне и гости смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу, побывав на различных мероприятиях. О местах для отдыха всей семьи узнавайте по ссылке.
Автор: Христина Кобак