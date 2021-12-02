Накануне рождественских праздников: Евгений Хмара выступит в Киеве с новым шоу
Источник:24 канал
15 декабря в Октябрьском дворце состоится концерт пианиста-виртуоза Евгения Хмары. Музыкант покажет новое шоу в сопровождении симфонического оркестра.
Талант Евгения Хмары впечатлил Белый дом и Букингемский дворец. Его концерты – это всегда невероятное шоу и заряд позитивной энергии. Музыкант создает свои композиции лишь в хорошем настроении, поэтому они всегда делают в зале прекрасную атмосферу.
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Концерт KHMARA
Специально к этому концерту пианист вместе с командой создал новую программу, работа над которой длилась более года. На концерте KHMARA зрители смогут насладиться живой музыкой, интересными оригинальными визуальными решениями, которые откроют мир неземной галактики и танца.
Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы
Концерт KHMARA – это:
- 365 дней творчества композитора;
- 50 человек на одной сцене;
- более 10 видов музыкальных инструментов.
И все для того, чтобы подарить поклонникам настоящий праздник, ощущение сказки.Когда: 15 декабря в 19:00
Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1
Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы