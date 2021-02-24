Украинская рок-группа " Рокаш" поразила новой видеопремьерой, перепев знаменитый хит Михаила Машкина "Верховино, мати моя". В нем музыканты показали невероятную природу украинских Карпат и вспомнили о незаконной вырубке лесов.

В пресс-службе группы 24 каналу рассказали, что за последние 50 лет песня стала настоящим шлягером на Закарпатье, но только сейчас текст получил философскую окраску. Ведь в нем воспевается счастливое будущее, которое сегодня не такое уж и счастливое, особенно учитывая незаконное природопользование.

Интересно Марине KRUTЬ – 25: "Космические" хиты бандуристки, поразившей Евровидение-2020

"Лесозаготовки часто являются единственным шансом выжить для местных жителей. С другой стороны, потом сами же они и страдают от наводнений. Эту дилемму мы и показали в клипе – в момент встречи лесоруба и аллегорической фигуры природы Карпат. В зависимости от того, какой выбор сделает человек при встрече с природой, природа его наградит или накажет. Нам нужно об этом помнить, чтобы это сокровище – красоту Карпатских гор – увидели наши потомки", – прокомментировал видео лидер группы "Рокаш" Виктор Янцо.

Съемки клипа группы "Рокаш" – "Верховино, мати моя" / Фото пресс-службы группы

Как проводилась съемка клипа "Верховино, мати моя"

Съемки клипа проходили в уникальном музее "Гамора", на Закарпатье в селе Лисичево – единственной действующей водяной кузнице в Европе. Участники группы временно превратились в кузнецов, которым изготавливали инструменты для вырубки в Карпатах. Что интересно, во время съемок музыканты даже переняли от мастеров кузни азы кузнечного ремесла.

Съемки клипа "Верховино, мати моя" в кузнице / Фото пресс-службы группы

Относительно живописных пейзажей гор, то их снимали в Межгорском районе – месте паломничества закарпатских художников. Автор идеи проекта Ирина Янцо отметила, что даже в таком социальном ролике они хотели показать не изуродованные леса и драматические наводнения, а максимум красоты, которой в Карпатах очень много.

Рокаш – Верховино, мати моя: смотреть видео онлайн