"Самая тяжелая дорога в нашей жизни": жена Виктора Павлика объяснила, почему уехала в Израиль

Жена Виктора Павлика вместе с сыном уехала в Израиль. Там она гостит у сестры. Екатерина рассказала, что приехала на определенный период, а потом вернется в Украину.

Жена украинского музыканта Виктора Павлика преодолела длинный путь, чтобы добраться до Израиля. Она рассказала, почему выбрала именно эту страну.

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Екатерина Репяхова остановилась в Израиле

Жена Виктора Павлика объяснила, что приехала в гости к сестре на время. Когда же он пройдет, она с сыном и мамой вернется в Украину.

"Почти неделю мы в Израиле. А у меня просто нет сил. Нет сил показать вам и рассказать, как мы здесь. Это была самая трудная дорога в нашей жизни. Сразу скажу, мы статус беженцев не оформляли. В Израиль приехали в гости к родной сестре. На четкие даты. И в Украину будем возвращаться независимо от ситуации", – поделилась Екатерина Репяхова.

Звездная жена не оформляла статуса беженки, однако имеет визу беженки. Все потому, что иначе она не заехала бы в страну.

Мы планировали ехать в гости, но в связи со всем этим наши даты передвинулись. Почему виза беженцев – потому что заехать в Израиль украинцам по-другому пока невозможно. Виза беженцев – это только разрешение на въезд в родные первого колена,

– объяснила Екатерина.

Екатерина Репяхова о приезде в Израиль / Фото с инстаграм-сториз

Путь Кати Репяховой в Израиль