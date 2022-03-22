Надо ехать в Россию, – Елена Кравец о том, как 5-летний сын предложил ей "навалять" Путину

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вывезла детей за границу, ее муж остался в Киеве. Из разговоров взрослых 5-летний сын звезды понял, что Россия напала на Украину и предложил поехать туда и "навалить президенту".

45-летняя Елена Кравец не призналась, в какую страну выехала с детьми и родителями, а рассказала, как ее 5-летняя двойня переживает войну. Если Катя закрывается от негатива, то Иван всеми силами хочет наказать страну-агрессорку.

Читайте также Вера Брежнева переехала в Польшу, где помогает украинским детям

Сын Елены Кравец хочет "навалять" Путину

В первые дни войны, когда приходилось прятаться в подвалах и ночевать в укрытиях, Елена Кравец подбирала слова, чтобы не ранить малышей. Однако они и так все поняли.

Ваня все почувствовал очень быстро. Он сказал: "Мама, а там в Киеве взрывы? Это на нас Россия напала?" Я даже немного задрожала… "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять",

– шокировала Елена Кравец.

Сын Елены Кравец Иван / Фото с инстаграма актрисы

Рассказывая о реакции детей на войну, она не смогла сдержать слезы. Звезда призналась, что Катя и Иван, как и все мы, очень хотят домой. "Я заверяю их, что мы скоро вернемся, все будем вместе и будет много работы в Киеве, нужно будет восстанавливать наш город и страну", – призналась Кравец.

​К теме Эти ужасы будут с нами всю нашу жизнь, – Катя Осадча растрогала новыми фото с сыном

Как Елена Кравец помогает Украине из-за границы

Актриса студии "Квартал 95" пережила синдром уцелевшего, поэтому взялась активно помогать стране из-за границы. Она записывает сказки для детей и озвучивает уроки в онлайн-школе "Паляниця", где детям остроумно объясняют реалии сегодняшнего дня.

Кроме того, Елена Кравец присоединится к серии благотворительных концертов "Добрий вечір, ми з України". Они стартуют в Варшаве 1 апреля с Монатиком, Бабкиным, Jerry Heil, Викторией Булитко и другими.

Мы с ребятами, оказавшимися за пределами страны, решили сделать ряд благотворительных концертов по Европе, все заработанные деньги отправить нашей стране,

– сообщила Елена Кравец.

Все вырученные средства артисты передадут в фонд ее звездной подруги Маши Ефросининой.

Скриншот из инстаграма Елены Кравец