19 марта младшему сыну Кати – Даниле исполнилось 7 месяцев. Сейчас звездная мамочка делает все возможное для того, чтобы уберечь детей от войны и помочь нуждающимся.

Смотрите также Катя Осадча напомнила Полини Гагариной, которая "топит" за Путина, что в Украине погибают дети

Катя Осадча умилила фото с маленьким сыном

Утром 19 марта Осадчей позвонила по телефону ее бабушка. Она напомнила, что Даниле исполнилось 7 месяцев. Из-за войны в Украине ми потерялись в датах, днях недели. Мы считаем дни войны и смерти детей.

Эти ужасы будут с нами всю нашу жизнь. Наверное, у всех есть ощущение, что ты нужен где-то, нужно делать, помогать, нужно бежать и спасать, мы все что-то делаем и больше всего хотим голыми руками остановить войну,

– подчеркнула Екатерина.

По ночам телеведущая пишет россиянам, пытается достучаться, плачет от бессилия, потому что не может остановить этот ужас. А ночью вместе с командой приобщается к поиску людей, пропавших за время войны. Но во всем этом безумном ритме необходимо помнить, что матери сейчас очень нужны детям.

"Почитать, обнять, объяснить. Даже самые маленькие все чувствуют, хуже едят, вздрагивают от звуков. Они еще не знают, что им посчастливилось остаться в живых. "Повезло" – ужасное слово, но нужно сделать все, чтобы их жизнь была нормальной настолько, насколько это возможно", – написала Осадчая под фото.

Мамы, сил вам! Мы на день поближе к победе!

– подытожила ведущая.



Катя Осадчая с сыном Данилом / Фото из инстаграмма ведущей



Катя Осадчая с сыном Данилом / Фото из инстаграмма ведущей

Текст публикации Кати Осадчей:

Утром позвонила моя бабушка, напомнила, что Даниле сегодня 7 месяцев. Мы все потерялись в днях неделях и датах, считаем дни войны и смерти детей. Эти ужасы будут с нами всю нашу жизнь.